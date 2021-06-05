سفينة العبيد – للشاعر الألماني هاينريش هاينه (1797-1856) - بهجت عباس

2021/06/05 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بهجت_عباس Das Sklavenschiff- Heinrich Heine (1797-1856)1يجلس سيّد الشحنة المميّزة مينهير فان كوكفي مقصورته حاسباً :يحسِب مبلغَ الشحنةوالأرباحَ المحتملة.Der Superkargo Mynheer van KoekSitzt rechnend in seiner KajüteEr kalkuliert der Ladung BetragUnd die probabeln Profite."المطّاطُ جـيِّد، الفـلفـلُ جـيِّـد،ثلاثمائة كيس وبرميل :عندي مسحوق الذهب والع ......





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