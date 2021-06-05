تجسيد الدولة النيوبتريمونيالية ، والنيوبتريركية ، والنيورعوية ، في الدولة المخزنية - سعيد الوجاني

2021/06/05 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني الدولة النيوبتريمونيالية ، هي الدولة الغنائمية التي تعيش على الغنائم ، وهي دولة الأقلية التقليدانية الاركاييكية التي تسيطر على الثروة والحكم ، وهي دولة العصبية القبائلية ، التي تعني دولة القبيلة الحاكمة .



أي دولة القبيلة العلوية .فالعنوان البتريمونيالي دال على نوع من الحكم عرفه تاريخ الأنظمة السياسية ، والذي يزاوج بين السلطة الدنيوية ، والسلطة الاثوقراطية الثيوقراطية ، لان كل منهما مكمل للأخر ......





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