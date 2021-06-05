2021/06/05 | 19:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - وسام الملا

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تشكيل لجان برئاسة محافظ البصرة أسعد العيداني لحصر الأضرار والحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور في المحافظة.

وقال وكيل وزير الزراعة مهدي الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "دائرة البيطرة التابعة للوزارة اطلعت على موقع إصابة الطيور بالانفلونزا في البصرة وتأكدت من اصابتها"، مبينا أن "هناك موقعا واحدا في منطقة السيبة في المحافظة وليس هناك انتشار كبير لمواقع أخرى".

وأضاف، أن "الدائرة بدأت عملية اتلاف الدجاج المصاب"، مبينا أنه "تم تشكيل لجان برئاسة محافظ البصرة اسعد العيداني لحصر الاضرار والحد من انتشار المرض وعدم خروج الدجاج خارج المنطقة الموبوءة وتطبيق الحجر الصحي".

وأكد أنه "لا يوجد أي انتشار لانفلونزا الطيور في مناطق أخرى والوضع مسيطر عليه"، مبينا أن "الاصابة في منطقة واحدة حدودية"، لافتا الى أن "الدجاج قد يكون داخلا عن طريق التهريب".

وبين أن "الدجاج المهرب يدخل دون فحوصات الى المحافظة"، موضحا أن "الدائرة منعت استيراد الدجاج الحي وبيض المائدة من الخارج، خشية وصول الانفلونزا من ايران أو تركيا لأن البلدين لديهما الإصابات بانفلونزا الطيور".

ولفت الى أن "ذلك النوع من الانفلونزا غير معد للإنسان في الانتقال"، مبينا أن "الوضع مسيطر عليها ضمن المنطقة المتواجد فيها والمنطقة محدودة ولا يمكن انتقال الدجاج الى منطقة أخرى ولا يمكن بيعه من الحقول المصابة، وتم منع وصوله الى الأسواق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن تشكيل لجان للحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن تشكيل لجان للحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).