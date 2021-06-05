لقاء يجمع العبادي والكاظمي: تأكيد على موعد الانتخابات ومواجهة التحديات

2021/06/05 | 19:01 - المصدر: وكالة ناس

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دكتور العبادي يستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ويبحث معه مستجدات الاوضاع في البلد=======استقبل الدكتور حيدر العبادي في مكتبه اليوم السبت ، رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي .وجرى خلال اللقاء ، مناقشة اخر مستجدات الاوضاع التي يشهدها البلد ، وخطط الحكومة في مواجهة التحديات ، واستعداداتها لتوفير البيئة الامنة للانتخابات المبكرة .واكد الدكتور العبادي ، اهمية توحيد الكلمة لعبور البلد من الازمات التي يشهدها، وان تتظافر الجهود من اجل اجراء انتخابات مبكرة نزيهة ، وبمراقبة اممية ، تساهم في تغيير الاوضاع الى الافضل وخدمة ابناء شعبنا .=========المكتب الاعلامي للدكتور حيدر العبادي5 - حزيران - 2021

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