الإعلام مشغول بـ

2021/06/05 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزداد تسليط الضوء على كاترينا فلاديميروفنا تيخونوفا، التي تشغل منصب نائبة مدير معهد البحوث الرياضية في جامعة موسكو، ليس لكونها تشغل منصبا حكوميا، بل على اعتبار أن لا أحد داخل الدوائر الرسمية في روسيا يجرؤ على القول إنها ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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