مقتل “داعشي” وتدمير 6 مضافات خلال عمليات امنية في سامراء

2021/06/05 | 19:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من قتل إرهابي وجرح اخر ينتميان لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد في بيان صحفي، إن “قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية تستمر بملاحقة عناصر تنظيم داعش الارهابي في منطقة السراء بناحية يثرب حيت تمكنت من تدمير أكثر من ٦ مضافات و قتل أحد الارهابيين و جرح آخر”.

كما عثرت القوات، بحسب البيان، على “حزام ناسف و عبوات و صواعق و مازالت العملية مستمرة”.

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