حقوق الإنسان تطالب المنظمات برصد الانتهاكات في كركوك

2021/06/05 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالبت مفوضية حقوق الإنسان، المنظمات غير الحكومية برصد الانتهاكات والقيام بدورها الإيجابي في محافظة كركوك.وقالت المفوضية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “عضو مجلس المفوضين، فاتن الحلفي أجرت زيارة […]

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