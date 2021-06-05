العبادي والكاظمي يبحثان خطط الحكومة في مواجهة التحديات

2021/06/05 | 19:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

الدكتور العبادي يستقبل رئيس مجلس

الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ويبحث معه

مستجدات الاوضاع في البلد

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استقبل الدكتور حيدر العبادي في مكتبه

اليوم السبت ، رئيس مجلس الوزراء السيد

مصطفى الكاظمي

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