أبرز ما تضمنه بيان اجتماع وزراء مال مجموعة السبع في لندن

2021/06/05 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – توصل وزراء المال في مجموعة السبع السبت إلى اتفاق “تاريخي” يقضي بفرض ضريبة عالمية على أرباح الشركات الكبرى وتعهدوا بمعالجة ملف المناخ ومساعدة الدول الفقيرة والنهوض ما بعد الجائحة.في ما يلي النقاط الرئيسية للبيان الذي نشر ظهر السبت في ختام اجتماع في لندن استمر يومين.– نحو فرض ضريبة […]

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