2021/06/05 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الاخباري الوطني كشفت منظمة الأمم المتحدة “اليونسيف”، في العراق، اليوم السبت، عن اجراءاتها لمنع تسرب الأطفال من المدارس، فيما حددت موقفها من زواج القاصرات في العراق.وقال رئيس قسم التعليم في منظمة اليونسيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق: “اليونسيف” تكشف اجراءات لمنع تسرب الاطفال من المدارس وتحدد موقفها من زواج القاصرات المركز الخبري الوطني.

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