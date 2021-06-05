كركوك .. التهيئة للخروج بتظاهرة شاملة يوم الاثنين المقبل احتجاجا على تردي الخدمات

2021/06/05 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في محافظة كركوك عن اجراء تحضيرات للخروج بتظاهرة كبرى احتجاجا على سوء الخدمات في المحافظة.

وقال ناشطون مدنيون انهم بدأوا تحضيراتهم منذ يوم أمس الجمعة للتظاهرة التي ستنطلق في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المقبل، مؤكدين انهم تواصلوا مع أهالي جميع الاحياء في كركوك بهدف حثهم على المشاركة في التظاهرة الشاملة.

وكانت المحافظة قد شهدت الأسبوع الماضي موجة من الحراك الشعبي الغاضب للاحتجاج على سوء الأوضاع الخدمية وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع أسعار خطوط المولدات الاهلية.

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