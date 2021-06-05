الصحة العراقية: تسجيل 30 وفاة و3154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/06/05 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاثين حالة وفاة وثلاثة آلاف ومئة وأربع وخمسين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ورفعت الحصيلة الجديدة التي نشرتها وزارة الصحة عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في العراق الى ستة عشر الفا وخمس مئة وثماني عشرة حالة وفاة، مع ارتفاع مجمل الإصابات الى مليون ومئتين وواحد وعشرين الفا وست مئة وثمان وسبعين إصابة، في حين أشارت الوزارة الى تماثل أربعة آلاف وثلاث مئة وثمانية وأربعين مصابا للشفاء.

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