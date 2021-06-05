رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه بإعادة إعمار مدينة الصدر

2021/06/05 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد،

واكد الكاظمي خلال ترأسه اجتماعًا للجنة إعمار مدينة الصدر ضرورة معالجة مشكلة الاكتظاظ السكاني ونمو الأحياء العشوائية نتيجة ازمة السكن، مضيفا ان هذا المشروع يجب ان ينفذ بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، التي تأتي على حساب المواطن.

وشهد الاجتماع استعراض التصاميم المقدمة، والتي تشمل أكثر من تسعين ألف وحدة سكنية ومساحات خضراء ومنشآت خدمية ومؤسسات تعليمية ومدينة طبية، وقد تم الاتفاق على ان يمول المشروع عن طريق الاتفاقية الصينية.

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