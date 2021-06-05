2021/06/05 | 19:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح وزيرُ النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي ساحةَ التبادل التجاري بين العراق وايران في منفذِ الشلامجة الحدودي في البصرة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير في محافظة البصرة ومنفذ الشلامجة حيث استمع الى شرحٍ مفصلٍ من قبل العاملين في المرآب والقائمين على العمل في الساحة الى ايجاز حول انجاز العمل حسب قرار مجلس التبادل التجاري الذي ينص على ضرورة التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار عن طريق ساحات خاصة للتبادل التجاري موجهاً بتذليل كافة مشاكل سائقي الشاحنات في المنفذ وحلها والاستجابة لمطالبهم بأسرعِ وقت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشبلي يفتتح ساحة التبادل التجاري في منفذ الشلامجة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشبلي يفتتح ساحة التبادل التجاري في منفذ الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).