الكاظمي والعبادي يناقشان خطط الحكومة لتوفير بيئة آمنة للانتخابات

2021/06/05 | 19:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مستجدات الأوضاع في البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف النصر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العبادي استقبل في مكتبه رئيس مجلس الوزراء، وأنه جرى خلال اللقاء مناقشة اخر مستجدات الاوضاع التي تشهدها البلاد، وخطط الحكومة في مواجهة التحديات، واستعداداتها لتوفير البيئة الامنة للانتخابات المبكرة".وأكد العبادي، وفقا للبيان، "اهمية توحيد الكلمة لتجاوز الازمات، وتضافر الجهود من أجل اجراء انتخابات مبكرة نزيهة، وبمراقبة اممية، تسهم في تغيير الاوضاع الى الافضل لخدمة ابناء الشعب".

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