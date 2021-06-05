2021/06/05 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نظم عدد من هواة الطائرات الورقية، السبت، مهرجاناً، بعنوان "الطائرة الورقية"، في حدائق ابو نؤاس في العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ورصد "ناس"، (5 حزيران 2021)، جانباً من المهرجان، الذي حضره جمع غفير من هواة الطائرات الورقية، فضلاً عن حضور جماهيري كبير.

وأظهرت الصور، مشاركة العديد من هواة تلك اللعبة في المهرجان، باستخدام طائرات ورقية بعضها حمل علم العراق، وأخرى بألوان زاهية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور| حدائق أبو نؤاس تحتضن مهرجان ’الطائرة الورقية’.. حضور جماهيري واسع) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور| حدائق أبو نؤاس تحتضن مهرجان ’الطائرة الورقية’.. حضور جماهيري واسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).