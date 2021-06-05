2021/06/05 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي اليوم السبت شقيق الفنانة المصرية شيرين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة استعدادا لدفنه في مقابر الأسرة بالسيدة عائشة.وكان المخرج المسرحي عبد المنعم محمد، قد أعلن، مساء أمس، عن وفاة شقيق الفنانة شيرين، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وكتب عبد المنعم: “انتقل إلى رحمة الله الأخ الغالي علاء شقيق الفنانة العزيزة شيرين”.وتابع “سيتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء على المقابر، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.

التالي

منذ 10 ساعات

أكراد سوريا يسلمون السبت هولنديين مرتبطين بداعش لبلادهم

منذ 11 ساعة

وزارة الدفاع الأمريكية ترفض رفع راية المثليين على منشآتها

منذ يوم واحد

“تويتر” يوفر لمستخدميه خدمات جديدة

منذ يوم واحد

هل يتعرض محمد رمضان للحبس بسبب فيديو التحفظ على أمواله؟

منذ يوم واحد

مايكروسوفت تطلق قريباً إصداراً جديداً من ويندوز

منذ يوم واحد

تسريبات جديدة حول سعة بطارية هاتف آيفون 13

منذ يوم واحد

الأمم المتحدة تجمد تصويت إيران … وظريف يحتج

منذ يومين

متصفح Firefox يظهر بحلّة جديدة

منذ يومين

كيف تم اخفاء وفاة سمير غانم عن دلال عبد العزيز (صورة)

منذ يومين

الحكومة المصرية تتحفظ على أموال محمد رمضان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموت يفجع فنانة مصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموت يفجع فنانة مصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).