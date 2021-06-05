الكاظمي يصدر توجيهات بشأن تصاميم مدينة الصدر

2021/06/05 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، عدة توجيهات لإعادة إعمار

مدينة الصدر ذات الطبيعة السكانية

الكبيرة والتي تقع شرقي العاصمة بغداد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة

نون الخبرية، إن "الأ

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