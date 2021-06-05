أحدث تقرير طبي فرنسي عن علاقة شرب الكحول بصحة الانسان

2021/06/05 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – خلص تقرير للمعهد الفرنسي للصحة والبحث الطبي إلى أن شرب الكحول ينعكس سلبا على الصحة حتى بكميات صغيرة.وقال معدو التقرير الذي نشره المعهد بعنوان “خبرة جماعية” عن سبل تقليص الأضرار المتأتية من الكحول الذي يستهلكه حوالى 43 مليون شخص في فرنسا، إن “أي استهلاك ولو بكميات صغيرة، له أثر […]

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