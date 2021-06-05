الكاظمي والعبادي يبحثان خطط الحكومة بتوفير البيئة الامنة للانتخابات 

2021/06/05 | 19:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم السبت، خطط الحكومة بتوفير البيئة الامنة للانتخابات.وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

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