2021/06/05 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تخطط ”بتكوين“، التي تعد أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، للقيام برحلة حقيقية إلى القمر، في وقت لاحق من العام الحالي، بحسب ما أورده موقع ”بي تي سي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بتكوين” تصعد إلى القمر أواخر العام الجاري المركز الخبري الوطني.

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