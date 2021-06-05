2021/06/05 | 19:48 - المصدر: عين العراق

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السبت 5 يونيو 2021 | 07:33 مساءً

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العبادي والكاظمي يناقشان خطط الحكومة في مواجهة التحديات

ناقش رئيس المجلس القيادي لتحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، خطط الحكومة في مواجهة التحديات واستعداداتها لتوفير البيئة الامنة للانتخابات المبكرة.



وذكر المكتب الاعلامي للعبادي في بيان ان "الأخير استقبل في مكتبه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،وجرى خلال اللقاء ، مناقشة اخر مستجدات الاوضاع التي يشهدها البلد ، وخطط الحكومة في مواجهة التحديات ، واستعداداتها لتوفير البيئة الامنة للانتخابات المبكرة".



واكد العبادي، وفقآ للبيان "اهمية توحيد الكلمة لعبور البلد من الازمات التي يشهدها، وان تتظافر الجهود من اجل اجراء انتخابات مبكرة نزيهة ، وبمراقبة اممية ، تساهم في تغيير الاوضاع الى الافضل وخدمة ابناء شعبنا".

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