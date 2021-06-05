2021/06/05 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أثار مرض مجهول، تتمثل بعض أعراضه في الأرق وضعف الوظيفة الحركية ورؤية الموتى، حالة من الذعر في كندا بعد إصابة العشرات به.بعد ست سنوات من الإبلاغ عنها لأول مرة، هزت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرض مجهول يثير الذعر في كندا ..



هذه اعراضه المركز الخبري الوطني.

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