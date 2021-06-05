“اليونسيف” تكشف عن اجراءاتها بشأن أطفال المدارس في العراق

2021/06/05 | 19:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت منظمة الأمم المتحدة “اليونسيف”، في العراق، اليوم السبت، عن اجراءاتها لمنع تسرب الأطفال من المدارس.وقال رئيس قسم التعليم في منظمة اليونسيف روري روبرتشو في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “برنامج اليونسيف التعليمي في العراق يركز على محورين، هما العمل على منع الأطفال من التسرب من المدرسة ودعم الأطفال الذين …

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