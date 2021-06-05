رفض كردي للإشراف الدولي على الانتخابات العراقية

2021/06/05 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

أبدى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الخميس، معارضته لإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال خوشناو في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موضوع الإشراف الدولي على الانتخابات غير منطقي وغير مقبول أيضا ومن الصعوبة تحقيقه ويتعارض مع سيادة البلد".

وأضاف أنه "لايوجد ممانعة لمراقبة الانتخابات وإرسال فرق مراقبة في كل المدن، لكن الإشراف يدخل في خانة التدخل بسيادة البلد ووضعه، وأيضا هناك صعوبات فنية فالأمم المتحدة لاتستطيع تغطية جميع مدن وقرى العراق".

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