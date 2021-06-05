المالية النيابية تحدّد مصير الفائض من الإيرادات العراقية

2021/06/05 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن مصير الفائض من الإيرادات النفطية بعد ارتفاع الأسعار ووصولها إلى أكثر من 70 دولار للبرميل.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المبيعات النفطية في الوقت الحالي لا تتجاوز 7.5 إلى 8 ترليونات دينار شهرياً، فيما بلغت الحاجات الشهرية للبلاد 9 ترليونات عراقي".

وتابع، أنه "لايوجد أي فائض حقيقي في الوقت الحالي يتم استحصاله من عائدات النفط"، لافتاً إلى أنه "في حال استمرت أسعار النفط بالارتفاع وحصل الفائض فسيتم استثماره في تغطية عجز الموازنة".

وقد تم احتساب برميل النفط الواحد في قانون الموازنة العامة للعام 2021، بـ45 دولاراً، فيما تجاوز في الوقت الحالي الـ70 دولاراً للبرميل.ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95% من نفقات الدولة.

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