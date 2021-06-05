خبير يوضح حول النمو الاقتصادي في العراق:

2021/06/05 | 20:03 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وصف خبير، السبت، النمو الاقتصادي في العراق بـ "العابر"، مؤكدًا ارتباطه بمتغير خارجي.

وكتب نبيل المرسومي، المختص بالشأن الاقتصادي، 5 حزيران/يونيو، أنّ "لغة الأرقام تكذب أحيانًا"، في إشارة إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي في البلاد.

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وترفض "التكهن" بأسعار الخام العراقي

وأوضح، أنّ "معدل النمو كان موجبًا بين 3 - 8 % بين عامي 2017 - 2019، وسلبيًا بنحو 10 % عام 2020، غير أن هذه الأرقام لا تعني أنّ الأداء الاقتصادي كان جيدًا عندما كانت معدلات النمو إيجابية وسيئًا عندما تحولت إلى معدل نمو سالب".

وبيّن، أنّ "النمو الاقتصادي في العراق عابر دون تخطيط، لارتباطه بنحو كبير بمتغير خارجي وهو أسعار النفط، ومن ثم فإن النمو الاقتصادي في العراق هو متغير تابع لمتغير خارجي مستقل وهو أسعار النفط".

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