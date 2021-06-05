عبير فريد تكشف عن عمل جديد

2021/06/05 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمهكشفت الفنانة العراقية عبير فريد،عن تجربة فنية جديدة مع المخرج علاء مهند الانصاري، الذي تجده خليفة للمخرجين العراقيين الكبار، يصل الماضي بالمستقبل.وقالت فريد لـ "وكالة الانباء العراقية (واع):أنها "تعمل حاليا في مسلسل ضربة زاوية من إنتاج نبيل طاهر، واخراج مهند الانصاري بلغة تلفزيونية حديثة "سحرتني بجمالها،مبينة" انها تظهر في المسلسل ضيفة شرف،لكن أحببت الدور وأديته بإتقان يتناغم مع رؤى المخرج التي بهرتني،تؤدي فيه عبير شخصية أم مسيحية تفجعها ظروف العراق الراهنة،فتدفقت قدراتي".وبشأن الادوار الثانوية، اضافت أن "البطولة ليست أكثر أهمية من الدور الثانوي، إذا أداه الممثل بإجادة يتفوق فيها على البطل ،وبرغم ذلك الأدوار الرئيسة تمنح الاناث لإعتبارات غير فنية،مكتفية بحب الجمهور،مؤكدة ان"الادوار الثانوية تشد المشاهدين إليها،فجعلتها نجمة".بدأت عبير فريد التمثيل، بالحضور في الاستديوهات مع والدتها الفنانة الراحلة إبتسام كريم، فظهرت في مسلسل "المتنبي" طفلة لافتة النظر الى موهبتها "أمي فقط والدراسة الاكاديمية، لهما الفضل في صقل موهبتي التمثيلية".متفائلة بالجيل الشاب القادم، الذي ترى أداءه جيداً وحضوره،محليا وعربيا وعالميا مؤثر، أحببت إشتغالهم ولن أدخر وسعا في دعمهم وتشجيعهم".واشارت الى انني"اؤمن بقدرة الممثل العراقي على المنافسة عالميا، لكن فرصه شحيحة، وهذا ما ثبت عندما منحت لي ولأساتذتي أدوارا الى جانب ممثلين عرب وعالميين، تفوقنا فيها، لكن عدم التواصل لا يتيح تحقيق نجومية للفنان العراقي.ان الفنان عبير فريد لها حضور مسرحي بارز في خمسة أصوات" المعدة عن رواية بالعنوان نفسه تاليف غائب طعمة فرمان،أخرجها محمود ابو العباس، وفي مسرح الطفل والمسرح الشعبي، فضلا عن أعمال كثيرة.وعدت الفنانة عبير فريد بالتحرك عربيا، مستفيدة من الاقبال عليها تلقائيا: "شاهدني المخرج عمار تيم، في عمل محلي فدعاني الى مسلسل "نبض" الذي إشتغلته في اللاذقية السورية 2013 عرضته القنوات السورية والشرقية والرشيد ".مختتمة بجديدها في مسلسل ضربة زاوية والظهور في كليب مع نجلها المطرب حسام فريد.

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