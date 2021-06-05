5 قتلى و15 مصابا في هجوم بسكين شرقي الصين

2021/06/05 | 20:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر هجوم بسكين وقع شرقي الصين، السبت، عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفقا للشرطة المحلية.

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