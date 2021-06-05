القبض على 11 متهماً في محافظتين بتهمة تجارة المخدرات

2021/06/05 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ألقت مفارز مديرية مكافحة المخدرات،اليوم السبت، القبض على 11 متهما بتجارة المواد المخدرة في محافظتي بغداد وبابل.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تم القبض على ٣ متهمين في بغداد و٨ آخرين في بابل وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي”.

واضافت، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادتين ( 28 و 32 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل”.

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