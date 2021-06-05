الزراعة تعلن عن تشكيل لجنة للحد من انتشار انفلونزا الطيور في البصرة

2021/06/05 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تشكيل لجان برئاسة محافظ البصرة أسعد العيداني لحصر الأضرار والحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور في المحافظة.

وقال وكيل وزير الزراعة مهدي الجبوري، في تصريحات صحفية إن “دائرة البيطرة التابعة للوزارة اطلعت على موقع إصابة الطيور بالانفلونزا في البصرة وتأكدت من اصابتها”، مبينا أن “هناك موقعا واحدا في منطقة السيبة في المحافظة وليس هناك انتشار كبير لمواقع أخرى”.

وأضاف الجبوري، أن “الدائرة بدأت عملية اتلاف الدجاج المصاب”، مبينا أنه “تم تشكيل لجان برئاسة محافظ البصرة اسعد العيداني لحصر الاضرار والحد من انتشار المرض وعدم خروج الدجاج خارج المنطقة الموبوءة وتطبيق الحجر الصحي”.

واشار الى أنه “لا يوجد أي انتشار لانفلونزا الطيور في مناطق أخرى والوضع مسيطر عليه”، مبينا أن “الاصابة في منطقة واحدة حدودية”، لافتا الى أن “الدجاج قد يكون داخلا عن طريق التهريب”.

وتابع أن “الدجاج المهرب يدخل دون فحوصات الى المحافظة”، موضحا أن “الدائرة منعت استيراد الدجاج الحي وبيض المائدة من الخارج، خشية وصول الانفلونزا من ايران أو تركيا لأن البلدين لديهما الإصابات بانفلونزا الطيور”.

واكد الجبوري، أن “ذلك النوع من الانفلونزا غير معد للإنسان في الانتقال”، مبينا أن “الوضع مسيطر عليها ضمن المنطقة المتواجد فيها والمنطقة محدودة ولا يمكن انتقال الدجاج الى منطقة أخرى ولا يمكن بيعه من الحقول المصابة، وتم منع وصوله الى الأسواق”

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