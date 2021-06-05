2021/06/05 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم السبت، عن القبض على (١١) متهما بتجارة المواد المخدرة في بغداد وبابل.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم القاء القبض على ٣ متهمين في بغداد و٨ آخرين في بابل وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادتين ( 28 و 32 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكافحة تنجح باعتقال متاجرين بالمخدرات في العاصمة وبابل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكافحة تنجح باعتقال متاجرين بالمخدرات في العاصمة وبابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).