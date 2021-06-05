2021/06/05 | 20:20 - المصدر: عين العراق

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السبت 5 يونيو 2021 | 07:55 مساءً

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القبض على 11 متهماً في بغداد وبابل

ألقت مفارز مديرية مكافحة المخدرات،السبت، القبض على {11} متهما بتجارة المواد المخدرة في محافظتي بغداد وبابل.



وذكرت المديرية في بيان انه "تم القبض على ٣ متهمين في بغداد و٨ آخرين في بابل وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".



واضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادتين ( 28 و 32 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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