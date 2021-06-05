2021/06/05 | 20:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تشكيل لجان برئاسة محافظ البصرة أسعد العيداني لحصر الأضرار والحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور في المحافظة.وقال وكيل وزير الزراعة مهدي الجبوري في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية، وتابعه “النور نيوز” إن “دائرة البيطرة التابعة للوزارة اطلعت على موقع إصابة الطيور بالانفلونزا في البصرة وتأكدت من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ’انفلونزا الطيور’ في البصرة..



تشكيل لجنة ’رفيعة’ للملمة الأضرار first appeared on النور نيوز.

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