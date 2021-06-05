الناطق باسم القائد العام يصدر بياناً بشأن الهجوم على البيشمركة

2021/06/05 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، بفتح تحقيق باعتداء مجموعة مسلحة على قوة من قوات البيشمركة بمحافظة دهوك.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "ندين الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرضت له وحدة عسكرية عراقية ضمن قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد مجموعات مسلحة غير عراقية".

واضاف رسول ان "القوات الامنية فتحت تحقيقاً في الحادث، وسوف ينال كل معتد على دماء العراقيين وامنهم الجزاء العادل"، مشيرا الى ان " القوات المسلحة العراقية تجدد تأكيدها على بسط السيادة الوطنية على كامل الاراضي العراقية ومنع أي خرق سواء كان داخلي او خارجي، وتشدد على المبدأ الدستوري بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي هجوم على جيرانه".

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