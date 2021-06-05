محافظ ذي قار يتحدث عن أزمة تفتعلها

2021/06/05 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

محافظ ذي قار الدكتور أحمد غني الخفاجي : أزمة الماء ..مفتعله بعد البحث عن اسباب ازمة الماء وجدنا أن الأنبوب الناقل من مجمعات الشطره قد تعرض للكسر المتعمد داخل نهر الهولندي !! بمحاوله خبيثه لخلق أزمه في المحافظه ، تم على الفور طلب تجهيز انابيب من البصره وجاري تبديل الأنابيب المكسوره .حرب بلا أخلاق يقودها شله من المبتزين الذين يتاجرون بمعاناة الناس ..لهم بالمرصاد ومعنا كل الشرفاء .

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