أول تعليق حكومي على هجوم العمال الكردستاني ضد البيشمركة

2021/06/05 | 20:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دان يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، السبت، الاعتداء الذي شنه حزب العمال الكردستاني ضد قوة من البيشمركة.

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وقال رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 حزيران 2021): "ندين الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرضت له وحدة عسكرية عراقية ضمن قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد مجموعات مسلحة غير عراقية".

وأضاف أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث ، وسوف ينال كل معتد على دماء العراقيين وامنهم الجزاء العادل".

وتابع، "نعزي عوائل الشهداء الخمسة من قوات البيشمركة وندعو بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث".

واكدت القوات المسلحة العراقية بحسب البيان على "بسط السيادة الوطنية على كامل الاراضي العراقية ومنع أي خرق سواء كان داخلي او خارجي، وتشدد على المبدأ الدستوري بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي هجوم على جيرانه".

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