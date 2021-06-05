تسليح الجيش العراقي.. روسيا تواجه منافسة عربية قوية

2021/06/05 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه روسيا منافسة قوية من قوتين إقليميتين فيما يتعلق بمساعيها الرامية لإبرام صفقات تسليح ضخمة مع العراق الساعي لتعزيز قدراته العسكرية ومواجهة التهديدات الأمنية المستمرة.

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