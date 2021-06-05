قبل يومين من مباراة مهمة.. كورونا يبعد لاعبا أساسيا في المنتخب العراقي

2021/06/05 | 20:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي

لكرة القدم، السبت، إصابة مدافع منتخب

"أسود الرافدين" علي فائز بفيروس

كورونا، مؤكدة غيابه عن التصفيات

المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

بسبب خضوعه للحجر الصح

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