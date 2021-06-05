2021/06/05 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على ان القوات الامنية فتحت تحقيقا في الاعتداء الذي تعرضت له قوات البيشمركة في دهوك.وقال رسول في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء رسول: فتحنا تحقيقا في الاعتداء الذي تعرضت له قوات البيشمركة في دهوك المركز الخبري الوطني.

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