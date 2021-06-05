2021/06/05 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، عن استدراج العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن المثنى قبل عدة ايام، وإلقاء القبض عليها في محافظة النجف.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد توفر معلومات من خلال مصادر عن وجود احد الهاربين من سجن المثنى في المحافظة تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح حسن الفرعون ومدير مكافحة الاجرام في النجف وضباط ومنتسبي مكتب مكافحة إجرام الغري وبعد نصب كمين محكم له من خلال استدراجه إلى إحدى الصيرفات في المحافظة تم القبض عليه".

وإضافت المديرية، أن "الهارب يعد العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن المثنى وانه محكوم بالسجن المؤبد"، مشيرة إلى أنه "تم احالته لجهة الطلب لينال جزائه العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استدراج العقل المدبر لهروب سجناء المثنى والإطاحة به في النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استدراج العقل المدبر لهروب سجناء المثنى والإطاحة به في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).