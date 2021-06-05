القوات الأمنية تفتح تحقيقاً بشأن الاعتداء الذي طال البيشمركة

2021/06/05 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، عن عن فتح تحقيق بشأن الاعتداء الذي تعرضت لها قوات البيشمركة في محافظة دهوك.

وقال رسول في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، "ندين الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرضت له وحدة عسكرية عراقية ضمن قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد مجموعات مسلحة غير عراقية".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث ، وسوف ينال كل معتد على دماء العراقيين وامنهم الجزاء العادل"، مجدداً التأكيد على بسط السيادة الوطنية على كامل الاراضي العراقية ومنع أي خرق سواء كان داخلي او خارجي، مشدداً على المبدأ الدستوري بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي هجوم على جيرانه.

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