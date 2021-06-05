الاعلام الامني: استشهاد وإصابة 10 عناصر من قوات البيشمركة في دهوك

2021/06/05 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، استشهاد وإصابة 10 عناصر من قوات البيشمركة خلال الاعتداء الذي حصل في محافظة دهوك.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”،، أن “خمسة ابطال […]

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