تصريح من الهجرة بشأن حريق مخيم شاريا في دهوك: استبدلنا الخيام المحترقة

2021/06/05 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتحدثت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، (05 حزيران، 2021)، عن حريق مخيم شاريا في دهوك، مشيرة الى انه تم استبدال الخيام المحترقة.وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الهجرة خصصت منحة طارئة للعوائل المتضررة من حريق مخيم شاريا في دهوك كما تم استبدال جميع الخيام المحترقة".ولفت إلى أن "وزارة الهجرة تعمل على إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية كما ترفض بقاء المخيمات إلى الأبد".

وكان حريق التهم مخيم للنازحين الأيزيديين، في إقليم كردستان، امس الجمعة، ما ادى إلى احتراق 350 خيمة، فيما أصيب 25 شخصا بجروح على الاقل.

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