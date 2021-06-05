أمانة مجلس الوزراء تحدد الطرق التي سيشملها مشروع إعادة تأهيل مداخل وبوابات بغداد

2021/06/05 | 21:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديأكدت أمانة مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإيلاء مشروعي تأهيل مداخل بغداد وتطوير مدينة الصدر أهمية قصوى، فيما أكدت أنه تم إدراج المشروعين ضمن موازنة 2021.وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال ترؤسه لاجتماعي مشروعي تأهيل وتطوير مداخل بغداد وتطوير مدينة الصدر، بإيلاء الأهمية القصوى بالمشروعين، من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين، وضرورة الإسراع بالمباشرة بالمشروعين على أرض الواقع من خلال اختيار شركات رصينة".وأضاف، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أخذت على عاتقها، بالإعداد للمشروعين من خلال عقد الاجتماعات المتوالية خلال الفترة السابقة، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي يرأس فريقي العمل للمشروعين، وإعداد التصاميم الخاصة والإجراءات الفنية والإدارية والمالية والقانونية، وتقديم الدعم والإسناد وتوفير الأجواء الملائمة ومتابعة مراحل العمل، حيث استكملت الإجراءات القانونية وتم إدراج المشروعين ضمن الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق لعام 2021".وأضاف، أنه "فيما يخص مشروع تأهيل مداخل بغداد، وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، في شهر آذار لسنة 2021، بتشكيل لجنة طوارئ لمتابعة أعمال اللجنة والإسراع بتذليل كل المعوقات والمباشرة بالمشروع، وتم تحديد العاشر من الشهر الحالي، موعداً لتدقيق وإكمال التصاميم وجداول الكميات، على أن يكون يوم الثلاثين منه موعداً لإكمال الإجراءات لإدراجه في وزارة التخطيط".وبين أن "المشروع سيشمل تأهيل مداخل (بغداد – الحلة، بغداد – الكوت، بغداد – ديالى- بغداد – الموصل، وبغداد – الفلوجة القديم)، وكذلك وزارة الاعمار والاسكان ومحافظة بغداد وأمانة بغداد ومديرية المرور العامة، وسيتضمن المشروع بوابات ونقاط تفتيش وجزرات وسطية وأكتاف معززة بالإنارة والتشجير والنافورات الخارجية، إضافة إلى ساحات للتبادل التجاري ولمبيت السيارات ومحطات للوزن واستراحة الركاب، كما سيتم تجهيز نقاط التفتيش بمواقع الكاميرات وأجهزة السونار والشاشات الالكترونية وجسور للمشاة".وتابع أن "مشروع تطوير مدينة الصدر يعد برنامجاً حكومياً يهدف إلى توفير فرص الإسكان لذوي الدخل المحدود وتخفيف الضغط السكاني، وسيشمل إنشاء (90) ألف وحدة سكنية تسهم في توفير فرص العمل والخدمات الاجتماعية الكفوءة والبنى التحتية وتشجيع التأهيل العمراني في الأحياء المجاورة، كما سيتضمن المشروع، إنشاء مرافق صحية وتربوية وترفيهية وشبكة طرق وجسور تربط المدينة بالمناطق المجاورة، وسيتم تنفيذ المشروع عبر الاتفاقية الصينية".

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