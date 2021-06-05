خلية الإعلام الأمني: لن نسمح بتكرار الاعتداء على البيشمركة

2021/06/05 | 21:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت خلية الإعلام الأمني، السبت، أنها لن تسمح بتكرار الهجوم الذي طال عناصر من قوات البيشمركة في مدينة العمادية بمحافظة دهوك.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 حزيران 2021)، أنه "استشهد خمسة ابطال من قواتنا المسلحة في البيشمركة وأصيب خمسة آخرين بجروح في الطريق الى جبل متين وذلك أثناء تأديتهم الواجب على التراب الوطني".

وأضاف البيان، "اننا في الوقت الذي نشجب ونستنكر هذا الاعتداء فلن نسمح بتكراره وقد تم فتح تحقيق بالحادث الغادر لمعرفة ملابساته".

وتابع، "نتقدم بخالص آيات العزاء والمواساة لقواتنا المسلحة عامة ولذوي شهدائنا الابطال خاصة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويلهم أهلهم ورفاقهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للجرحى الابطال".

وأكدت الخلية أنه "ستبقى قوات البيشمركة برجالها الابطال قوة وطنية وسند قوي للقوات المسلحة التي هي درع الوطن الحصين ضد أعدائه".

ودان يحيى رسول الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم السبت، الاعتداء الذي شنه حزب العمال الكردستاني ضد قوة من البيشمركة.

وقال رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه: "ندين الاعتداء الارهابي الجبان الذي تعرضت له وحدة عسكرية عراقية ضمن قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد مجموعات مسلحة غير عراقية".

وأضاف أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث ، وسوف ينال كل معتد على دماء العراقيين وامنهم الجزاء العادل".

وتابع، "نعزي عوائل الشهداء الخمسة من قوات البيشمركة وندعو بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث".

واكدت القوات المسلحة العراقية بحسب البيان على "بسط السيادة الوطنية على كامل الاراضي العراقية ومنع أي خرق سواء كان داخلي او خارجي، وتشدد على المبدأ الدستوري بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي هجوم على جيرانه".

وأعلنت وزارة البيشمركة، السبت، مقتل خمسة عناصر ينتمون لقوات "زيرفاني" وجرح آخرين في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني في مدينة العمادية بمحافظة دهوك.

وقال نائب وزير البيشمركة سربست لزكين في بيان ترجمه "ناس كورد" ، (5 حزيران 2021)، إن "قوة من زيرفاني التابعة للبيشمركة سقطت في كمين لحزب العمال الكردستاني في جبل ماتين، ادى الى مقتل خمسة عناصر وجرح اثنين".

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