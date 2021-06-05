الاطاحة بالعقل المدبر لهروب السجناء من سجن المثنى

2021/06/05 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن المثنى قبل عدة ايام.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه” بعد توفر معلومات من خلال مصادر عن وجود احد الهاربين من سجن المثنى في المحافظة تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح حسن الفرعون ومدير مكافحة الاجرام في النجف وضباط ومنتسبي مكتب مكافحة إجرام الغري وبعد نصب كمين محكم له من خلال استدراجه إلى إحدى الصيرفات في المحافظة وتم القبض علية”.

واضافت المديرية، ان” الهارب يعد العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن المثنى وانه محكوم بالسجن المؤبد”.

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