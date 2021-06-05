الداخلية تعلن اعتقال 130 أجنبياً مخالفاً للإقامة

2021/06/05 | 21:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شؤون الإقامة في وزارة

الداخلية، السبت، عن اعتقال 130 أجنبياً

مخالفاً للإقامة.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز

مديرية شؤون الإقامة التابعة الى

مديرية الاحوال المدنية القت القبض على

130 ا

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