محكمة ألمانية تقضي بسجن عراقي وابنه منتميان لداعش الاجرامي أدينا بقتل موظف في الموصل

2021/06/05 | 21:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة ألمانية، الجمعة (4 حزيران

2021)، بسجن عراقي وابنه مقيمين في

ألمانيا، بعد إدانتهما بالانضمام

لتنظيم داعش والمشاركة بعمليات قتل.

وقال موقع "دويتشه فيلا" الألماني، إن

"محكمة في برلين اليوم

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