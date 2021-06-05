2021/06/05 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة المحلية في ذي قار، اليوم السبت، ان مجهولين تعمدوا كسر أنبوب ناقل للماء بهدف خلق أزمة في المحافظة.وقال محافظ ذي قار أحمد الخفاجي في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “حرب بلا اخلاق” تخلق أزمة في ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“حرب بلا اخلاق” تخلق أزمة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“حرب بلا اخلاق” تخلق أزمة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).